Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste sábado (3)

O que os astros reservam para você neste dia 3 de maio de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A Lua desembarca em sua quinta casa astral logo cedo, trazendo as vibes mais positivas e generosas que se pode desejar. Isso significa que hoje a sorte vai te fazer companhia e tudo deve fluir do jeitinho que gosta e espera. Seu brilho pessoal e seus encantos estarão simplesmente irresistíveis e grandes alegrias podem marcar presença no romance.

COR: CEREJA

PALPITES: 18, 34, 16

O fds prolongado segue a toda e hoje as atenções devem se voltar para os acontecimentos do seu lar. A Lua muda de signo e cenário logo no começo da manhã, trazendo energias generosas e positivas para os assuntos que envolvam seus parentes. No amor, o desejo de ficar juntinho do xodó vai crescer e o período será perfeito para curtir o espaço sagrado dos dois.

COR: LILÁS

PALPITES: 50, 41, 32

Hoje a famosa comunicação do seu signo vai ficar no modo turbo e você pode mostrar para o mundo seu dom para brilhar, lacrar e convencer! Bora explorar sua boa lábia e tirar proveito das suas ideias criativas. Rolês, passeios e eventos diferentes devem ser palcos de muita paquera e você pode conhecer alguém com potencial para ser sua alma gêmea.

COR: AMARELO

PALPITES: 16, 10, 34

O sabadão traz grandes promessas para o seu bolso e as principais novidades chegam da Lua. Ela passa a se movimentar em sua Casa da Fortuna no começo da manhã e reforça a sua disposição para batalhar pelas ambições materiais. Use e abuse das suas do seu jeito habilidoso e organizado ao lidar com as finanças. Surpresas positivas também podem rolar na paixão.

COR: AMARELO

PALPITES: 50, 44, 35