Feira solidária segue programação com Maurício Manieri hoje

Depois da abertura com o roqueiro Frejat, que agitou o público na noite de ontem, a programação da Feira do Natal Solidário 2024 de Santo André prossegue hoje com o show de Maurício Manieri, às 20h30, no estacionamento do Paço Municipal. A entrada é solidária, ou seja, pode ser trocada por 2 kg de alimento não perecível.

As atrações deste sábado começam mais cedo. Às 12h o DJ Marcos Freitas (Energia na Véia – 97FM) começa a animar a festa. Às 14h é a vez de Fabrício Ramos, seguido pelo Banda Ouro Preto (Capital Inicial Cover), que se apresenta às 17h. Também sobe ao palco o Flash Groove, com Rafael Zelé, às 19h.

Além do palco também são disponibilizadas tendas gastronômicas, espaço pet, distribuição de algodão doce e pipoca, presença de personagens natalinos, cenografia, brincadeiras e diversão para toda a família.

A expectativa da Prefeitura de Santo André é bater o recorde de arrecadação do ano passado, quando cerca de 25 toneladas de alimentos foram doadas e cerca de 200 mil pessoas participaram. “Não tenho dúvida que vai ser o maior Natal da história da cidade”, disse o prefeito Paulo Serra. “É uma soma de solidariedade com a celebração do Natal”, continuou o chefe do Paço andreense.

A arrecadação de alimentos e de brinquedos será encaminhada a cerca de 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade no município, por meio das 127 entidades assistenciais cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade.

“A gente tem mais um Natal Solidário para auxiliar as entidades assistenciais da nossa cidade, para arrecadar alimentos para o Banco de Alimentos, então mais uma vez a gente intensifica os pedidos para que as pessoas não se esqueçam de trazer os 2 kg de alimentos como ingresso solidário para a feira, para a gente abastecer as famílias nesse período do Natal, de janeiro, das férias, que são tão importantes”, declarou a deputada Ana Carolina Serra.

PISTA DE PATINAÇÃO

Sucesso em 2022, a pista de patinação no gelo está de volta, a exemplo da roda gigante. A novidade para 2024 é a pista de ski tobogã. A estrutura entra em funcionamento no dia 6 de dezembro – data da chegada do Papai Noel e de um espetacular show de drones – e permanece ativa até dia 22.