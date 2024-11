Sto.André reforça policiamento com a Operação Natal Seguro

A Prefeitura de Santo André anunciou na manhã desta sexta-feira (19) o lançamento da Operação Natal Seguro, em conjunto com as polícias Militar e Civil, além da GCM (Guarda Civil Municipal), para garantir maior segurança para comerciantes e consumidores durante o período em que se intensificam as compras de fim de ano.

Complementando o programa Vizinhança Solidária, também foi lançado no evento, que foi realizado na sede da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), o Vizinhança Solidária Comercial. A base é a mesma do programa original, com foco nos lojistas.

Participaram do anúncio o prefeito Paulo Serra, o secretário de Segurança Cidadã, Temístocles Telmo Ferreira Araújo, o anfitrião e presidente Acisa, Evenson Robles Dotto, o comandante do CPA/M6 da Polícia Militar, Coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches, o delegado titular em exercício da delegacia Seccional de Santo André, Osvaldo Evangelista Júnior, o comandante da Guarda Civil Municipal, Inspetor Adelmo Barbosa dos Santos, e representantes de conselhos municipais e do comércio.

“Com o Programa Vizinhança Solidária Comercial nós acrescentamos um ingrediente fundamental nessa integração, que são os comerciantes, que geram emprego, geram renda, pagam impostos, estão nos pontos importantes da cidade, que atraem fluxo de pessoas também sistematicamente. Por isso que é um programa que tem tudo pra dar certo. Eu não tenho dúvida. Vai ajudar muito a gente a continuar reduzindo os índices e tornar a cidade mais segura”, disse o prefeito.

De acordo com o Paço, o projeto é um desdobramento do já vigente (inclusive como lei municipal) Programa Vizinhança Solidária e visa reforçar a rede de apoio entre os mais de 12.000 moradores do município que estão engajados, distribuídos em 82 bairros e 425 ruas da cidade.

Neste início do Programa Vizinhança Solidária Comercial, aproximadamente 30 comércios que se voluntariaram estarão identificados com placas. Eles receberam treinamento e orientação sobre procedimentos e iniciativas, tornando-se multiplicadores.

“Temos certeza que será um programa próspero. É mais uma ferramenta que a gente coloca à disposição do cidadão por meio das forças de segurança”, destacou o secretário de Segurança Cidadã, Temístocles Telmo Ferreira Araújo.

A estratégia da Operação Natal Seguro visa intensificar a segurança nos 23 principais corredores comerciais e também nos bairros da cidade durante o período natalino, ou seja, até o dia 26 de dezembro. A atuação ocorrerá em áreas comerciais na região central e em vias como Rua Carijós, Rua das Hortências, Avenida Dom Pedro I, Alameda Vieira de Carvalho, Avenida Utinga, Avenida da Paz, Largo do Bonfim, Avenida das Nações e Avenida Itamarati, visando o combate a roubos e furtos em regiões que contam com grande fluxo de pessoas.

“Sempre vi melhores resultados nessas ações conjuntas do que em uma força pública isolada. Não há como ter segurança sem essa parceria de todos”, avaliou o delegado Osvaldo Evangelista Júnior.

O prefeito também ressaltou a importância dessa integração e operações planejadas. “No Natal Seguro teremos 1.600 homens e mulheres a mais, entre guardas municipais e policiais militares para reforçar a segurança”, contou.