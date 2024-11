Outubro tem alta de furtos, homicídios e estupros no Grande ABC

O mês de outubro registrou alta nos casos de furto, homicídios e estupros nos municípios do Grande ABC. Segundo índices criminais divulgados nesta sexta-feira (29) pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os registros de homicídio doloso, quando há intenção de matar, tiveram o maior aumento no período, de 50%.

No mês passado, foram contabilizadas nove vítimas, enquanto em outubro de 2023 a região registrou seis ocorrências. São Bernardo foi responsável pelo maior crescimento no período, com alta de 200% nos registros, passando de um para três.

Questionada sobre a elevação, a SSP informou que monitora rigorosamente os índices de crimes contra a vida. “Esse trabalho estratégico permite a formulação de políticas públicas de enfrentamento à criminalidade e o ajuste dinâmico do policiamento preventivo e ostensivo com base nos indicadores mais recentes”, destacou a Pasta.

Os casos de estupro apresentaram elevação de 5,4% e passaram de 56 em outubro do ano passado para 59 no mês passado. “No enfrentamento aos crimes de violência sexual, a SSP segue ampliando os canais de denúncia e investindo em campanhas de conscientização para encorajar as vítimas a buscar ajuda e denunciar agressores, combatendo a subnotificação”, disse o órgão.

Em relação aos crimes contra o patrimônio, os casos de furto geral (1,8%) e de veículos (16,5%) também cresceram em um ano. No mês passado, foram furtados 979 veículos e 2.452 objetos, enquanto no mesmo período do ano passado foram subtraídos 840 veículos e 2.409 itens na região.

Em contrapartida, roubo, quando ocorre sob ameaça ou violência, registrou queda no número de ocorrências. As delegacias do Grande ABC receberam no mês No mesmo mês de 2023, foram formalizadas 1.671 denúncias – diminuição de 24,5% no período. Já as ocorrências de roubo de veículos apresentaram redução de 21,5% e passaram de 419 em 2023 para 329 em 2024.

“No combate aos crimes patrimoniais, a atuação coordenada das forças de segurança tem desarticulado redes criminosas, especialmente no que diz respeito à identificação e punição de receptadores, quebrando a cadeia de circulação de bens adquiridos ilegalmente”, ressaltou a SSP.

A Pasta disse ainda que esse trabalho tem gerado resultados significativos e comparou o número de registros efetuados nos dez primeiros meses deste ano com os de 2023. No acumulativo, os roubos em geral registraram redução de 20,8%, os furtos diminuíram 3,6%, os roubos de veículos caíram 24,3% e os furtos de veículos tiveram queda de 5,6%.

Além disso, no mesmo período, o órgão evidenciou as taxas de produção policial na região. De janeiro a outubro de 2024, as forças de segurança efetuaram 6.854 prisões e apreensões de infratores, retiraram 502 armas de circulação das vias e recuperaram 3.455 veículos roubados ou furtados – este último representa um aumento de 11,7% em comparação com o mesmo período do ano passado.