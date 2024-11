Obituário - 30 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Sebastião Rodrigues Gomes, 94. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Evaristo da Silva, 92. Natural de Juruaia (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jacira Alves de Souza, 88. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 25. Memorial Phoenix.

José Isidoro de Oliveira, 87. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 25, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cleusa Pereira Santos Viana, 75. Natural de Itagimirim (Bahia). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarice Ferreira Muñoz, 74. Natural de Virgínia (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Verônica Duarte Costa Biasi, 66. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Imperador, em Peruíbe (SP). Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Maria da Conceição, 56. Natural de Aliança (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em santo André. Vendedora. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Zilda Galhardo Sant’Ana, 85. Natural de Araraquara (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Claudine Modica, 81. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

João Luís de Moraes, 71. Natural de Cravinhos (SP). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.

DIADEMA

Maria Pedro Dantas, 91. Natural de Ourinhos (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Vale da Paz.

Erani Miguel de Oliveira, 87. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Menandro José da Costa, 80. Natural do Estado da Paraíba. Residia na Vila Capela, em São Paulo. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

José Barboza Santos, 79. Natural de Alagoinhas (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Luiz Rodrigues de Oliveira, 63. Natural de Utinga (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Vera Lúcia Ferreira da Silva, 62. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Edilson Costa de Souza, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Motorista. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.