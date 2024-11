Autoridades exaltam impacto do maior concurso literário da região

A cerimônia de premiação do 18º Desafio de Redação, promovido pelo Diário, reuniu autoridades, educadores e jovens talentos ontem, em Santo André. Nomes como o prefeito andreense, Paulo Serra (PSDB), a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), o vice-reitor da Fundação Santo André, Roberto Sallai, além de outros representantes da educação e do empreendedorismo, marcaram presença, exaltando a importância do maior concurso literário da região para a formação cidadã e cultural dos estudantes.

Com quase 92 mil textos inscritos e abordando o tema “O impacto da inteligência artificial na vida real”, a edição deste ano celebrou alguns recordes (como o número de premiações), mas também o fortalecimento da união entre as sete cidades. “Esse desafio une os municípios que já são geograficamente conectados e reforça o quão importante é essa integração para a nossa região”, destacou o prefeito Paulo Serra, que também exaltou a tradição do evento. “Quero, novamente, parabenizar o Diário pela resistência, com 18 anos promovendo esse projeto tão especial.”

A deputada Ana Carolina Serra também enfatizou o impacto transformador da iniciativa. “Parabenizo o Diário por promover e incentivar a educação e a cultura. É inspirador ver como a literatura pode unir pessoas e abrir diálogos sobre temas tão relevantes.”

Ela aproveitou para destacar a importância das parcerias entre o setor público, a iniciativa privada e instituições sociais para viabilizar projetos dessa magnitude. “Quando juntamos forças, conseguimos resultados incríveis”, disse.

Também no evento, o superintendente executivo da Caixa Econômica Federal no Grande ABC, Cezar Arruda de Oliveira, disse que o concurso está alinhado com os valores da instituição financeira, como a inclusão. “Respeitamos e valorizamos as características de cada um. Praticamos a inclusão social, respeitamos a idade e a diversidade em todas as nossas relações. Estimulamos a credibilidade e a inovação, que, inclusive, é o tema do evento de hoje: o impacto da Inteligência Artificial na vida real. Não poderíamos ter um tema mais apropriado para estimular essa reflexão e discutir o futuro”, disse.

O vice-reitor da FSA, Roberto Sallai, ressaltou o papel essencial do Desafio de Redação na formação crítica dos jovens. “Estamos muito felizes porque sabemos que, mais do que premiar, estamos estimulando os estudantes, que formarão o futuro do Grande ABC, a pensar em temas de grande importância para a nossa sociedade.”

Juliana de Oliveira, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) Grande ABC, destacou a sinergia entre cultura e empreendedorismo. “Estamos aqui para apoiar iniciativas que desenvolvam habilidades e competências dos jovens, incentivando autonomia e protagonismo. É uma honra participar de um evento tão importante como esse.”

Para Milena de Paula, representante da Experimento Intercâmbio Cultural, que contemplou ganhadores com bolsas de intercâmbio na Inglaterra, a iniciativa é transformadora. “Participar do Desafio de Redação é um privilégio. Ele aproxima a educação internacional dos jovens e amplia seus horizontes, enriquecendo a cultura do nosso país.”

Lucília Guerra, que representou o Centro Paula Souza, reforçou o valor pedagógico do concurso. “Os temas escolhidos proporcionam um processo reflexivo aos alunos, que adoram ser desafiados. Essa oportunidade é única.”

Etec de Mauá vence na categoria Melhores Torcidas