Estudante de São Bernardo vence o 18º Desafio de Redação do Diário

O estudante Mario Henrique Ferreira Alexandre, da Etec Lauro Gomes, em São Bernardo, foi o grande vencedor da 18ª edição do Desafio de Redação, promovido pelo 'Diário', na categoria IV (3º ano do ensino médio e EJA). Ele levou como prêmios uma bolsa de estudos de graduação na FSA (Fundação Santo André) e um celular.



A cerimônia que revelou os vencedores foi realizada na tarde desta quinta-feira (28), no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, em Santo André. Ao todo, foram 43 vencedores e 46 prêmios – maior número de bonificações da história do concurso. O tema desta edição foi “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”.



“Eu tive uma defasagem muito grande por causa da pandemia. Na escola não tive muitas aulas de língua portuguesa e história, então, até por uma curiosidade pessoal, comecei a ler muitos livros, assistir a jornais, inclusive sempre quis ser jornalista. É uma grande realização (vencer o Desafio), em que pude expressar meus conhecimentos, tudo que aprendi”, disse Mario Henrique.



Segunda colocada na categoria IV, Luiza Lima Ingioga, da Etec Júlio de Mesquita, em Santo André, foi premiada também com uma bolsa de estudos e levou para casa um notebook.



Na categoria III (1º e 2º anos do ensino médio e EJA), Mariana Benício França, do Colégio Singular de São Caetano, foi a vencedora. Ele levou o prêmio de viagem de intercâmbio em Londres, fruto da parceria do Diário com a Experimento Intercâmbio Cultural da CVC Corp.



Outra que ganhou um intercâmbio na Inglaterra foi Giórgia Fumene, do Colégio da Polícia Militar, Unidade Santo André, vencedora na categoria VI (Professor). "Eu resolvi participar porque gosto muito de escrever. E o ''Diário'' é um lugar para mim muito especial, pois meu pai trabalhou lá, e ele às vezes levava eu e meu irmão. Nós ficávamos lá no jornal, que fez parte da minha infância", disse Giórgia.



Evaldo Novelini, diretor de redação do 'Diário', destacou, durante a cerimônia de premiação, que o número de redações recebidas (91.306), de estudantes, professores e moradores da região, “significa que aqui no Grande ABC estamos sendo resistência”, enquanto no País cada vez menos são valorizadas a escrita e a leitura.



O maior concurso literário do Grande ABC é promovido há quase duas décadas pelo Diário. Neste ano, foram 316 escolas participantes e 91.306 textos enviados, com, ao todo, 43 vencedores e 46 prêmios. Em 18 anos do concurso literário, já foram captados mais de 1,6 milhão de textos.



