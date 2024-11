Ida ao Litoral pela Anchieta e Imigrantes é lenta, comunica Artesp

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) apontou tráfego lento, por excesso de veículos ao Litoral, entre os km 27 e 29 da Anchieta. O dado está computado pela plataforma CCI (Centro de Controle de Informações) no começo da noite desta quarta-feira (27).

Na Imigrantes, a lentidão se concentra por 3 quilômetros, a partir do km 67 a 70 da via. O trecho entre o km 23 e 24 apresenta congestionamento ainda mais intenso, segundo o órgão.

A Ecovias divulgou em seu último informe sobre as condições das estradas, todavia, que a preocupação se concentrava aos motoristas na Rodovia Piaçaguera-Guarujá em direção a Cubatão, com 6 quilômetros travados devido obras na via.