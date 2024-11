Filho mais velho de Claudia Leitte faz rara aparição e surpreende pelo tamanho

Aquela máxima que diz O Tempo Não Para fez muito sentido na tarde desta quarta-feira, dia 27. Tudo porque Claudia Leitte compartilhou um raro clique do filho mais velho e surpreendeu com o tamanho do garoto.

Davi está com 15 anos de idade e fez a aparição nas redes sociais da mãe para mostrar seu novo visual. Ele sempre teve os cabelos cacheados, mas agora decidiu fazer uma grande mudança na aparência, platinando os fios.

Babona, Claudinha compartilhou a foto da mudança do primogênito e escreveu:

Meu Deus.

Além disso, a cantora fez mais uma postagem no Instagram, desta vez marcando o marido, Márcio Pedreira, e dizendo:

Marcio Pedreira, a gente fez uns meninos tudo bonito, né?, brincou.

Lembrando que Claudia já revelou algumas vezes em entrevistas que tanto Davi quanto seu filho do meio, Rafael, que está com 12 anos de idade, têm resistência para aparecerem publicamente. Por isso que a foto atual mostrando como Davi cresceu causou tanta surpresa nas redes sociais.

Além dos dois meninos, Claudia ainda é mãe de Bela, de cinco anos de idade.