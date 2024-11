Câmara de São Bernardo aprova projeto de habitação no Jardim das Orquídeas

A Câmara Municipal de São Bernardo aprovou nesta quarta-feira (27), por unanimidade, o Projeto de Lei 93/2024, enviado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), que autoriza a alienação de uma área no Jardim das Orquídeas para a construção de moradias populares vinculadas ao programa “Minha Casa Minha Vida”.

A sessão legislativa começou às 9h, mas foi suspensa de 30 em 30 minutos até retomar às 12h26, quando houve pedido de prorrogação dos trabalhos até as 13h30 para garantir a análise e votação dos projetos em pauta, entre eles o texto que trata das moradias populares.

O vereador Ivan Silva (PRTB), líder de governo na Câmara, ressaltou a importância do projeto, que será financiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), vinculado ao “Minha Casa Minha Vida”, e atenderá diretamente a população de baixa renda do Jardim das Orquídeas e da região do Alvarenga.

“Desceu do Executivo um projeto pra gente apreciar que é uma alienação de uma área lá no Jardim das Orquídeas, o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, aonde o Legislativo, a Câmara, vai aprovar o Executivo a construir unidades habitacionais naquela região que ali existe um déficit habitacional muito alto, e esse projeto é importante, que vai atender toda essa demanda naquela região do Alvarenga, do Orquídeas”, afirmou Ivan Silva durante a sessão.

ENTENDA

O projeto aprovado autoriza o Executivo a doar uma área pública no Jardim das Orquídeas, registrado sob a matrícula n° 67.480 no 2º Registro de Imóveis da cidade, para a construção de unidades habitacionais, que serão destinadas a famílias com renda mensal de até três salários mínimos, público prioritário do “Minha Casa Minha Vida”. A iniciativa é uma parceria entre o município e o governo federal, com recursos provenientes do FAR.

Essas áreas, denominadas “D”, “B” e “H”, somam aproximadamente 36.087 m² e serão destinadas à construção de três empreendimentos habitacionais:

- Jardim das Orquídeas IV: 288 unidades habitacionais.

- Jardim das Orquídeas V: 208 unidades habitacionais.

- Jardim das Orquídeas VI: 204 unidades habitacionais.

As áreas estão situadas na Estrada do Poney Club, nº 2.320, no bairro Alvarenga, São Bernardo do Campo.