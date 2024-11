Consumidor do Grande ABC gastará R$ 430 milhões durante a Black Friday

Os consumidores do Grande ABC deverão movimentar R$ 430 milhões em compras durante a Black Friday deste ano. A estimativa é de que cada um gaste em média R$ 900 durante a sexta-feira de promoções. Muitos pretendem aproveitar os descontos para antecipar as compras de Natal.

Diferentemente de outras datas, na Black Friday não se pode dizer que o montante será injetado na economia da região, pois a maior parte (38 %) daqueles que têm intenção de comprar pretendem fazê-lo utilizando a internet. O segundo local em preferência são os shoppings. Os dados foram levantados pelo CIM (Centro de Inteligência de Mercado), da Strong Business School.

A pesquisa mostrou que 62% dos entrevistados têm a intenção de antecipar a aquisição dos presentes de Natal. Com relação à forma de pagamento, 46% afirmaram que deverão utilizar o cartão de crédito, sendo 26% na modalidade à vista e outros 20% parcelado. O pagamento via Pix apontado por 34% dos consumidores, seguido do cartão de débito com participação de 18%.

O levantamento apontou que pouco mais de 20% do total de consumidores pretende gastar entre R$ 750 e R$ 1.000, semelhante à proporção dos que estimam R$ 1.000. Outros 12% declararam que deverão gastar R$ 2.000 ou mais.