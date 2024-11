Coala Music ocupa Theatro Municipal da Capital com shows de FBC e Terno Rei

O Coala Music, que organiza há 10 anos o Coala Festival, reconhecido como um dos festivais mais importantes do Brasil, segue o compromisso de fomentar a música brasileira com o anúncio de um novo evento em um dos espaços mais emblemáticos da América Latina. Coala Apresenta Noites no Municipal irá ocupar, como o nome sugere, o Theatro Municipal de São Paulo com show de FBC, no dia 16 de dezembro; e da banda Terno Rei, no dia 17 de dezembro. A venda de ingressos para os dois shows se inicia nesta terça-feira (26 de novembro), às 18h, no site do Theatro Municipal de São Paulo (acesse aqui).

“Desde 2022, temos realizado shows no Theatro Municipal e é sempre uma experiência inesquecível, tanto para os artistas, quanto para o público. É o palco dos sonhos para muitos músicos, um lugar que muitas pessoas desejam visitar e que carrega um significado especial”, conta Gabriel Andrade, sócio fundador do Coala Music. O projeto deverá ser expandido e entrar no calendário fixo das ações do ecossistema. “O Noites no Municipal nasceu com o propósito de abrir as portas do Theatro para a música contemporânea brasileira e de aproximar esse universo de um público jovem. Nossa ideia é que essas noites se tornem uma tradição anual em dezembro, como uma celebração do ano que passou e um momento de despedida antes do ano seguinte”, completa.

No dia 16, o rapper mineiro FBC leva a sua vivência de batalhas para o palco do Theatro Municipal. O artista ganhou notoriedade com seu terceiro álbum de estúdio, BAILE (2021), se tornando presença certa nos sets dos principais DJs do país. FBC tem rodado o Brasil com o repertório dançante e nostálgico de seu último disco, O AMOR, O PERDÃO E A TECNOLOGIA IRÃO NOS LEVAR PARA OUTRO PLANETA (2023), e acaba de lançar o projeto colaborativo Feito À Mão, com Coyote Beatz e Pepito. O show no Theatro Municipal reunirá um compilado de sucessos e parcerias do artista.

A banda Terno Rei fará ecoar pelo teatro a sua sonoridade indie com influências de pop rock no segundo dia, 17. Formado por Ale Sater (voz e baixo), Bruno Paschoal (guitarra, vocais e sintetizadores), Greg Maya (guitarra e sintetizadores) e Luís Cardoso (bateria e vocais), o grupo apresenta a turnê de despedida de Gêmeos (2022), seu quarto álbum de estúdio. Com este trabalho, a banda paulistana gabaritou presença em festivais renomados, como Rock in Rio, The Town, Lollapalooza Brasil e nas edições do Primavera Sound em São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Madri, Barcelona e Porto.

Para o Coala Music, a iniciativa de levar novas sonoridades e vertentes musicais ao palco do Theatro Municipal deve continuar a ser expandida nos próximos anos dada a boa recepção de público. A marca apostou em Tim Bernardes com diferentes propostas de shows em 2022 e 2023. No primeiro ano, o artista apresentou o repertório do aclamado disco Mil Coisas Invisíveis (2022) no formato voz, piano e violão com sessões esgotadas. O sucesso se repetiu no ano seguinte com o espetáculo “Raro Momento Infinito”, no qual o músico foi acompanhado por uma orquestra.

O projeto Noites no Municipal é uma iniciativa do Coala Music com realização do Programa de Ação Cultural (ProAC SP) e apoio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A ação também conta com a Amstel e TIM como patrocinadores oficiais.

SERVIÇO

Coala Apresenta Noites no Municipal com FBC

Data: 16 de dezembro de 2024 (segunda-feira)

Horário: 19h (abertura do Theatro) | 20h (início do show)

Local: Theatro Municipal de São Paulo - Praça Ramos de Azevedo, s/n - República - São Paulo/SP

Valores:

- Entre setores 1, 2 e 3: R$ 10,00 a R$ 100,00 (meia-entrada) | R$ 25,00 a R$ 115,00 (entrada solidária) | R$ 20,00 a R$ 200,00 (inteira)

Ingressos: https://theatromunicipalsp.byinti.com/#/ticket/futureEvent/coala-apresenta-noites-no-municipal

Coala Apresenta Noites no Municipal com Terno Rei

Data: 17 de dezembro de 2024 (terça-feira)

Horário: 19h (abertura do Theatro) | 20h (início do show)

Local: Theatro Municipal de São Paulo - Praça Ramos de Azevedo, s/n - República - São Paulo/SP

Valores:

- Entre setores 1, 2 e 3: R$ 10,00 a R$ 100,00 (meia-entrada) | R$ 25,00 a R$ 115,00 (entrada solidária) | R$ 20,00 a R$ 200,00 (inteira)

Ingressos: https://theatromunicipalsp.byinti.com/#/ticket/futureEvent/coala-apresenta-noites-no-municipal