Globo leva celebração dos seus 100 anos para a CCXP24

Comemorando 100 anos de Globo em 2025, a empresa marca presença na 11ª edição da CCXP24, levando suas principais apostas para o próximo ano. O estande de mais de 1000 m² terá ativações temáticas e interativas, proporcionando diversão e conexão com os fãs. Entre os conteúdos que serão ativados no espaço estão Vale Tudo, Guerreiros do Sol, Vermelho Sangue, BBB, Arcanjo Renegado e Esporte. Um palco na esquina de maior visibilidade do estande se transforma em ponto de encontro, com a participação de artistas em bate-papos e meet & greet com o público.

No fim de semana, o palco Thunder recebe artistas e personalidades como Alice Wegmann, Ana Clara, Deborah Secco, Érika Januza, Isadora Cruz, Leticia Vieira, Luis Lobianco, Marcelo Melo Jr, Renato Góes, Sabrina Sato e Thomás Aquino, entre outros, para apresentar novidades exclusivas para o público da CCXP24. No sábado (7), às 13h45, o Globoplay celebra seus 10 anos como a maior plataforma brasileira de streaming e leva ao palco conteúdos inéditos. E no domingo (8), às 15h45, será a vez da TV Globo antecipar informações inéditas da tão aguardada releitura de Vale Tudo, um dos pontos altos da celebração de 60 anos da TV.

Datas: de 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024.???

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

