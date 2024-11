Liam Payne estaria tentando escapar de quarto de hotel quando caiu e morreu

A morte de Liam Payne chocou o mundo e segue trazendo diversas revelações depois das investigações. O cantor veio a óbito após cair do décimo terceiro andar de um hotel na Argentina e sofrer diversas fraturas. Segundo o jornal New York Post, um relatório revelou que a equipe do local estava ciente de que ele havia ameaçado usar a sacada como forma de escapar do quarto, já que ele supostamente não gostava de ficar confinado em quartos de hotéis.

De acordo com o veículo norte-americano, as câmeras de segurança captaram o cantor aparentemente embriagado sendo arrastado pelo saguão por funcionários do Hotel CasaSur Palermo, na Argentina, e que, ao chegar no quarto, ele não quis entrar. Momentos depois, um funcionário teria ligado para o 911, emergência dos Estados Unidos, alertando as autoridades de que Liam poderia usar a varanda e se machucar, indicando novamente que o hotel poderia estar ciente do possível acidente.

Não sei se a vida dele pode estar em perigo. Ele está em um quarto com sacada, e, bem, estamos com um pouco de medo?, disse o funcionário, de acordo com a transcrição obtida pelo canal TMZ, que também teria conseguido um relatório oficial.

Ainda de acordo com o site, o amigo de Payne, Roger Nores, está sendo alvo das autoridades de Buenos Aires, que querem processá-lo por abandono, por possivelmente saber que o ex-membro da One Direction teve uma recaída nas drogas e deixá-lo sozinho. No entanto, um juiz falou que os promotores não possuem jurisdição para acusar o amigo, já que ambos estavam hospedados em lugares diferentes.

Os promotores ainda divulgaram supostas conversas entre Liam e Roger, falando sobre bebidas e drogas. Eles disseram que quando Roger chegou ao hotel, os dois foram tomar café da manhã e Payne bebeu uísque, e após procurar freneticamente, o cantor teria encontrado a droga. Fontes próximas ao amigo disseram ao TMZ que ele verificou o artista três vezes no dia em que ele morreu e que, quando Nores o deixou no hotel, cerca de uma hora antes do acidente, ele aparentava estar bem.

Por fim, ainda de acordo com o relatório, o pai de Liam, Geoff Payne, foi entrevistado pelas autoridades e relatou que, em maio de 2024, Roger teria se oferecido para assumir os cuidados de Liam e organizar sua internação na reabilitação. Ele ainda teria mencionado que era fundamental que o filho estivesse sempre ocupado e nunca ficasse sozinho. Geoff também contou que ficou preocupado quando o cantor demitiu um segurança que o estava impedindo de usar drogas.