Coladinho com Andressa Suita, Gusttavo Lima grava especial de Natal no SBT

Gusttavo Lima gravou o especial de Natal do SBT na última segunda-feira, dia 25. Ao lado de Andressa Suita, o cantor soltou a voz e cantou clássicos do sertanejo, ainda aproveitando para trocar aquele carinho com a esposa no palco. Vale lembrar que o Natal do Embaixador vai ao ar no 18 de dezembro, com reprise no dia 25 do mesmo mês.

A gravação foi repleta de momentos especiais, e alguns famosos puderam acompanhar tudo ao vivo, como as donas da casa Patrícia e Silvia Abravanel. Além de, claro, outros grandes nomes da emissora: Ratinho, Carlos Alberto de Nóbrega, Yudi Tamashiro, Celso Portiolli e Helen Ganzarolli.

Em suas redes sociais, Patrícia compartilhou alguns cliques exclusivos da gravação. Na legenda, ela escreveu:

Woww que noite incrível! Especial de Natal do SBT com o embaixador. Em dezembro, você não pode perder Gusttavo Lima e você, na tela do SBT.

E não acabou por aí, viu? No palco, Gusttavo ainda recebeu o cantor Leonardo e a dupla Hugo e Guilherme.