Diego Martins tem show marcado por furtos e atuação da polícia

Diego Martins se apresentou na 29ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, que rolou no sábado, dia 23, em Copacabana, no Rio de Janeiro. No entanto, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, que estava no local, a festa acabou sendo marcada por ações de criminosos.

Brigas, confusões e arrastões tiraram a paz de quem esteve por lá. Tanto é que, até mesmo a equipe de Diego chegou a intervir em alguns momentos, pedindo uma ação da polícia contra os que comandavam a baderna.

Em entrevista para a colunista, Martins falou sobre a importância que a liberdade tem em sua vida profissional:

- Desde que eu me entendi como homem gay, eu sabia que isso ia estar atrelado a vida profissional. Não existe, não tem como na minha vida, no meu corpo, no meu ativismo, eu não falar de quem eu sou. No meu trabalho também, não que isso sempre foi um sonho, mais é que depois que eu entendi quem eu era, entendi como era necessário e como isso poderia mudar vidas.