Charge - 26 de novembro de 2024

A região apresentou novamente números alarmantes relacionados aos acidentes de trânsito neste ano. De acordo com informações do InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual sob gestão do Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), o Grande ABC registrou 5.488 acidentes entre janeiro e outubro. Esse é o maior número para o período desde o início da série histórica, em 2019, superando o ano passado, que teve 5.372 nos dez primeiros meses. Pelo quarto ano consecutivo as sete cidades enfrentam crescimento no índice de sinistros neste recorte.

Embora o volume de ocorrências seja elevado, a maioria dos acidentes foi de natureza leve (46,2%) ou sem feridos (44,2%). Os sábados se destacaram como os dias mais perigosos para dirigir na região.

São Bernardo liderou o número de registros, com 2.202 ocorrências, enquanto Rio Grande da Serra teve a menor quantidade, apenas 42.