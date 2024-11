Gesto de solidariedade no Dia Nacional do Doador

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), comemorou o Dia Nacional do Doador de Sangue, nesta segunda, com o gesto de solidariedade mais apropriado para a data: doando ‘vida’. O emedebista e sua equipe de transição participaram de ação de solidariedade e fizeram a doação em um banco de sangue na Capital. O prefeito eleito saiu de uma reunião em São Paulo e, embora tivesse planejado fazer a doação em Diadema, a distância impediu o grupo de chegar a tempo. “O mais importante é contribuir para salvar vidas, onde quer que seja. Doar sangue é doar vida, e este ato de solidariedade pode fazer a diferença na recuperação de muitas pessoas”, afirmou. Taka destacou que a doação de sangue é um gesto simples, mas fundamental, e aproveitou para divulgar que, em Diadema, as doações podem ser feitas no Banco de Sangue do Hospital Estadual do Serraria, localizado na Rua José Bonifácio, 1.641, das 8h às 13h.

BASTIDORES

Política em Cena

O Diário recebe, nesta quarta-feira, a vereadora reeleita de Santo André Dra. Ana Veterinária (PSD, foto) no podcast Política em Cena. O programa será exibido ao vivo, a partir das 19h, nos canais de transmissão do jornal. A parlamentar recebeu 7.137 votos em 6 de outubro e se tornou, segundo dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), a vereadora mais votada da história do Grande ABC – ultrapassando os 6.455 votos recebidos por Heleni de Paiva (então no PT), em 2000.

Palestra – 1

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) participou nesta segunda-feira do 3º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, realizado em Belo Horizonte pelo TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais). O parlamentar participou de painel sobre Securitização, assunto do qual se tornou referência depois de ter relatado projeto – de autoria do ex-senador José Serra – aprovado pela Câmara em junho deste ano e sancionado pelo presidente Lula no mês seguinte que regulamenta a securitização da dívida ativa da União, de Estados e municípios.

Palestra – 2

“A securitização de dívidas representa importante inovação para a gestão fiscal de estados e municípios, pois garante a antecipação de receitas que os entes públicos só receberiam, parcialmente, no longo prazo”, comentou Alex. No Grande ABC, as Câmaras de Santo André e São Caetano foram as primeiras a autorizar a securitização, ou seja, a venda do direito de créditos tributários que o município tem a receber.

De volta

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), visitou o CAV (Centro Audiovisual) da cidade, localizado na Biblioteca Malba Tahan, e aproveitou para mostrar que o espaço foi totalmente equipado com computadores de última geração e tecnologias avançadas – para, segundo o chefe do Executivo, oferecer o que há de melhor em formação audiovisual. “Temos uma ótima notícia. O Centro Audiovisual está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Cinema, TV e Animação”, anunciou Morando. As inscrições vão até 20 de janeiro de 2025.

Parabéns

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) usou as redes sociais para parabenizar William Dib, que foi candidato a vice-prefeito em sua chapa ao Executivo de São Bernardo no pleito de outubro e completou 78 anos. “Quero parabenizar meu parceiro de caminhada, que completa mais um aniversário nesta segunda-feira. Que Deus te abençoe sempre e te dê muita saúde para continuar lutando por São Bernardo como sempre lutou”, afirmou o petista.