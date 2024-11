Estapar e Google retomam promoção na Zona Azul em cidades do Grande ABC

Usuários do serviço de estacionamento rotativo, popularmente conhecido como Zona Azul, de São Paulo e do Grande ABC – Santo André, São Bernardo e Mauá – podem contar novamente com o desconto de 50% no valor da tarifa cobrada, até o dia 31 de dezembro.

Válido para todos os motoristas que fizerem o pagamento do serviço via Google Pay por meio do aplicativo Zul+, o benefício é resultado de uma parceria entre a Estapar, detentora do App, e o Google, que se uniram outra vez para essa ação de final de ano.

“Seja no débito ou no crédito, quem utilizar o serviço durante este período, através do Google Pay no app Zul+, pagará a metade do valor da tarifa”, resume Marcella Mosquini, Head de Marketing da Estapar. O objetivo, segundo ela, é estimular o uso dos meios digitais que hoje estão disponíveis aos usuários da Zona Azul, oferecendo praticidade e segurança. “Hoje em dia, a tecnologia empregada em nossas operações permite ao motorista fazer o pagamento, a ativação e o acompanhamento do tempo de uso do estacionamento rotativo, apenas com o celular. É justamente isso que queremos reforçar através desta nova parceria com o Google, que nos coloca na vanguarda da oferta de ações disruptivas”.

R$ 1 MILHÃO

Trata-se da segunda vez que o Google e a Estapar se unem neste formato de parceria. O objetivo, segundo Mosquini, é repetir o sucesso da primeira promoção, realizada entre 21 de maio e 15 de setembro, e que somou R$1 milhão em descontos concedidos. “Tivemos mais de 100 mil usuários convertidos para o GPay e um volume total de quase 180 mil pagamentos feitos por meio desta modalidade. Por isso, fizemos a renovação da parceria e esperamos ter um resultado ainda melhor”, diz a Head de Marketing da Estapar.

CRITÉRIOS

Durante o período promocional, o cliente poderá acumular até R$12,72 de benefício recebido. Caso atinja esse valor em desconto, o usuário não terá o abatimento nas próximas compras. Outra condição essencial para obter o benefício é a ativação da Zona Azul por meio do aplicativo Zul+, com o pagamento via Google Pay (presente apenas em celulares Android).

Para tanto, basta fazer o download do Zul+ e da Carteira do Google. Ambos estão disponíveis nas lojas virtuais de aplicativos presentes nos celulares com sistema Android. Feito isso, na hora de colocar créditos para uso do serviço de Zona Azul, é só escolher o Google Pay como forma de pagamento. Dessa forma, o desconto estará garantido no valor de até R$12,72 por usuário."

SEGURANÇA

O Google Pay consiste no armazenamento dos seus cartões dos bancos na conta do Google. Ele possui um avançado sistema de proteção integrado que não compartilha os dados da sua conta com os estabelecimentos. Todos os dados são criptografados e protegidos pelo Google, mantendo as informações dos seus cartões sempre seguras e livres de clonagem ou roubo de informações. Com apenas um toque no Google Pay, você paga diretamente no aplicativo Zul+ de forma simples e segura.