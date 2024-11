Band demite Ana Paula Minerato após falas repercutirem na web: A colaboradora foi desligada da empresa

A modelo Ana Paula Minerato se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 25, após ter um áudio atribuído a ela vazado na web.

Nas falas, ela comenta, com palavras ofensivas, a aparência da cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, após descobrir que o cantor KT Gomez teria tido um possível envolvimento com a cantora, o que faz com que Minerato discuta com ele.

Com a repercussão das falas, a diretoria da escola da samba Gaviões da Fiel desligou a influenciadora de todas as suas atividades. Agora, a Band a demitiu do programa Estação Band FM, do qual era apresentadora.

A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa, diz o comunicado.