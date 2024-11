Jung Woo-sung, ator sul-coreano, confirma ser pai de filho de modelo

Após a modelo Moon Ga-bi fazer uma publicação nas redes sociais anunciando que se tornou mãe, o ator Jung Woo-sung confirmou ser o pai da criança. Segundo informações do The Korea Times, a agência do ator de 51 anos de idade revelou que os dois estão discutindo a melhor maneira de criar o filho.

A Artist Company preferiu não compartilhar detalhes sobre o nascimento do bebê ou revelar qual o status de relacionamento dos famosos, mas declarou de Woo-sung pretende cumprir com suas responsabilidades. A empresa também disse que não pode confirmar a situação amorosa do artista:

Pedimos sua compreensão, pois não podemos confirmar assuntos relacionados à vida pessoal do ator. Também pedimos contenção de especulações excessivas.

O Dispatch foi o primeiro a soltar a informação. O veículo sul-coreano noticiou que os dois se conheceram em 2022, Ga-bi supostamente engravidou em junho de 2023 e deu à luz em março de 2024. O ator teria ficado feliz em se tornar papai e prometido ter responsabilidade na criação. Woo-sung também teria sido a pessoa que escolheu o nome do filho. Porém, nenhum deles teria planos de se casar e apenas decidiram manter seus papéis como pais.

O Ten Asia revela que Ga-bi supostamente queria se casar e iniciar uma família por seu filho, mas Woo-sung teria se mantido firme em sua posição de não querer subir ao altar e se recusado a se tornar marido da modelo. Os dois não estão namorando e teriam se encontrado algumas vezes para discutir o futuro da criança, que teria passado por um teste de paternidade. O famoso cobrirá as despesas de pensão e nascimento do herdeiro. Também há boatos de que o ator estava namorando outra mulher, que teria ficado em choque com a notícia de que ele teve um bebê com Ga-bi.

No anúncio feito no Instagram, a modelo dizia:

Agora, como mãe de uma criança, tomei coragem para viver com um pouco mais de felicidade comum. Não tendo me preparado para as notícias tão inesperadas, passei a maior parte da minha gravidez em silêncio, na bênção da minha família, em vez de aproveitar a alegria ou a celebração da minha gravidez. A escolha de fazer isso foi apenas para que a criança nascesse. Sempre pensei que tinha que esconder isso para proteger algo precioso de um lado do meu coração.