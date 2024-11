Papai do ano! Luan Santana se derrete ao falar sobre chegada de Serena: -Maior projeto da minha vida

Papai do ano! Em uma entrevista ao Domingo Espetacular no último domingo, dia 24, Luan Santana abriu o coração e se derreteu falando sobre a chegada da sua primeira filha com a influenciadora Jade Magalhães.

- Esse é o maior projeto da minha vida! Ter filho é algo que sempre sonhei e está sendo mágico. Já compramos tudo, o quartinho está quase pronto e já é daqui a pouco, final de janeiro, disse encantado.

Luan ainda explicou sobre a escolha do nome da filha, que foi divulgado na semana passada.

- É uma menina, Serena vai ser o nome, em homenagem à Serena Williams. Quando eu ouvi o nome dela me encantei, falei: Vai ser Serena, explicou.

Vale lembrar que, entre idas e vindas, Luan e Jade estão juntos há 16 anos (sendo que ficaram quatro separados) - e logo, logo eles vão se tornar três!