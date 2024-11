Sthefany Brito brinca com diferença de idade para o marido e dispara: Paguei com a língua

Sthefany Brito e o marido, Igor Raschkovsky, que é pai dos dois filhos da atriz, Enrico e Vincenzo, têm três anos de diferença, sendo ela a mais velha da relação, o que pode ser um grande tabu para muitas mulheres.

No Instagram, nos Stories, Sthefany abriu uma caixinha de perguntas e acabou sendo questionada sobre o assunto. Em sua resposta, ela foi sincera ao dizer que não se imaginava namorando ninguém mais novo por suposta falta de maturidade.

Ele é três anos mais novo. Nem é tanto assim, mas eu tinha me prometido que nunca mais namoraria alguém mais novo de novo! Me imaginava com alguém bem mais velho! Como se idade fosse sinônimo de maturidade, né? Paguei a língua! Igor muitas vezes é muito mais maduro do que eu em algumas situações.

Sthefany e Igor estão casados de 2018 e compartilham alguns momentos de suas rotinas nas redes sociais.

Em outra resposta, a atriz comentou como está a libido pós-parto e como o casal lida com os momentos de intimidade e namoro. Bem-humorada e sincera, Sthefany disse que nem sabe o que é isso mais.

Namorar? Libido? O que é isso? Acho que é tanta função e preocupação, que sinceramente nem lembro de libido. É um corpo em que ainda não me reconheço. É leite que vaza do peito... É bebê chorando, rotina do filho mais velho que é grudado em mim e tudo quer que eu faça.