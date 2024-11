Homens ficam feridos após acidente de trânsito em São Bernardo

Dois homens, ambos de 29 anos, ficaram feridos em um acidente de trânsito ocorrido na manhã de sábado (23), por volta das 6h, na Avenida Dom Pedro de Alcântara, na altura do número 182, em São Bernardo.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que um automóvel colidiu com uma motocicleta após o pneu do veículo derrapar.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital de Urgência, onde permanecem internadas. O condutor do automóvel não apresentava sinais de embriaguez.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados, e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e colisão, no 1º Distrito Policial de São Bernardo.