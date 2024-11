Justiça atinge maioria de votos para manter prisão de Robinho

Na última sexta-feira, dia 22, o Supremo Tribunal Federal [STF] alcançou a maioria dos votos do ministros para manter a prisão de Robinho. O atleta foi sentenciado a nove anos de prisão por um estupro coletivo acontecido em 2013 na Itália, onde foi condenado.

Quem apoiou manter a prisão do ex-jogador de futebol foram Luiz Fux, relator do caso, Luís Roberto Barroso, Cristiano Zanin Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. O único ministro que votou a favor da liberdade de Robinho foi Gilmar Mendes.

Os ministros têm até a próxima terça-feira, dia 26, para votar no sistema eletrônico do STF. Ao todo, sete dos 11 membros do tribunal já votaram, garantindo a maioria de seis a um para manter o ex-atleta na detenção.