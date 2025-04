Veio aí! Após muito flerte, Renata e Maike se beijam durante festa do BBB25

O clima esquentou na casa do BBB25 na madrugada deste domingo, dia 6! Isso porque os brothers tiveram uma festa muito animada, na qual dançaram e curtiram bastante. No entanto, a noite foi marcada por nada mais, nada menos, que o primeiro beijo entre Renata e Maike! Finalmente, né?

Os dois vinham flertando em diversos momentos, mas nada tinha acontecido entre eles. Agora, ao som de Medo Bobo, da Maiara e Maraisa, o novo casal da casa perdeu o medo e protagonizaram um beijão daqueles.

E claro que as ficadas não pararam por aí e aconteceram várias vezes durante a festa. E aí, gostou do casal?

Caíram na pista de dança

Não é festa se não tem dança, não é mesmo? Os brothers aproveitaram muito a noitada e entregaram passinhos, dança coladinhos, dança em grupo e muito mais!

Não gostou!

Diego e Daniele Hypólito, que está emparedada, não gostaram da atitude de Maike, que também está enfrentando o Paredão, ao apontar que o jogo da sister era morno e que ela não sabe se posicionar. Os irmãos acharam desnecessárias as falas dele e desabafaram na festa com seus aliados.

Sensitivo?

João Pedro vai enfrentar seu primeiro Paredão na edição e disse que está sentindo que vai ser eliminado. Na festa, o gêmeo desabafou com Maike, Vinícius e Guilherme, sobre o medo de deixar o programa, e foi rebatido:

- Não dá para saber, velho.

Fim de festa

A noite acabou com os brothers indo para o quarto dormir. Mas não parou por aí! Maike e Renata foram para de baixo do cobertor e o clima voltou a esquentar entre os dois. Vitória Strada, líder da semana, acabou assistindo o momento entre os dois pelas câmeras do quarto e teve uma reação engraçada.

mbora tenham continuado os beijos que iniciaram na festa, os dois acabaram dormindo em camas separadas. Que noite agitada, hein!