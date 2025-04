Acompanhada de irmã e amiga, Preta Gil posta clique em jatinho

Preta Gil segue firme e forte em seu tratamento contra câncer! Na manhã deste domingo, dia 6, a cantora fez uma atualização em suas redes sociais.

Através dos stories, Preta postou um clique em um jatinho, acompanhada da irmã Bela Gil e de uma amiga, Ju de Paulla. Sem dar maiores detalhes, a cantora apareceu usando um aparelho para ajudar na respiração.

Sem perder o bom humor, a filha de Gilberto Gil ainda brincou com um meme de Virginia Fonseca, que viralizou recentemente:

- Mãe pode dar beijo?

Vale pontuar que recentemente Preta falou sobre o seu tratamento durante participação no Domingão com Huck. Segundo ela, todos os tratamentos aqui no Brasil já foram esgotados:

- Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou.

No último sábado, dia 5, Preta Gil recebeu a visita de Regina Casé no hospital. Através dos stories, a apresentadora postou alguns cliques ao lado da cantora e elogiou a maneira em que ela está lidando com o atual momento de sua vida:

Ela não tem a docilidade e a carência de quem está no hospital... não é porque que tá doente que ela fica boboca... Preta Gil mantém toda sua beleza e integridade mesmo no meio disso tudo. Mantém seu senso de humor e consegue me fazer rir! Preta Gil você é muito f**a, te amo demais!