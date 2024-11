Diddy Combs tem quarto pedido de fiança negado

Diddy Combs foi preso em setembro de 2024 por envolvimento com prostituição, tráfico sexual e extorsão. Ao longo dos meses, a defesa do rapper entrou com alguns pedidos de fiança, a última era no valor de 50 milhões de dólares e foi negada outra vez.

Além dos quatro pedidos de fiança feitos pela defesa de Diddy, a equipe do rapper também espera por uma audiência para decidir se ele pode esperar o julgamento em prisão domiciliar. Esta sessão foi adiada pelo tribunal, ela deveria ter acontecido na última sexta-feira, dia 22, e ficou para a próxima segunda-feira, dia 25.

Enquanto aposta em todas as formas de tentar se livrar da prisão, novas provas surgem contra Combs. Um homem afirma que foi estuprado pelo músico, após ter sido dopado em uma das polêmicas festas dele.

Fora isso, a Justiça recebeu dos responsáveis pela detenção de Sean uma papelada que deveria ser enviada aos advogados dele, em que no meio das páginas o cantor pede para que investiguem duas das vítimas que o acusaram para tirar a credibilidade delas no julgamento.