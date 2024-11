Confira a previsão do tempo para este sábado

O final de semana começou com muita chuva e temperaturas amenas na região. Para este sábado, a previsão indica clima instável, com períodos de nuvens carregadas alternando com céu limpo. No entanto, há grande probabilidade de chuva ao longo do dia. Confira a previsão do tempo para as cidades do Grande ABC:

Santo André: 21°C / 16°C

21°C / 16°C São Bernardo: 21°C / 16°C

21°C / 16°C São Caetano: 22°C / 16°C

22°C / 16°C Diadema: 21°C / 15°C

21°C / 15°C Mauá: 21°C / 15°C

21°C / 15°C Ribeirão Pires: 20°C / 16°C

20°C / 16°C Rio Grande da Serra: 20°C / 15°C

Não se esqueça de levar o guarda-chuva e redobre a atenção no trânsito devido à baixa visibilidade causada pela chuva. Tenha um ótimo sábado!