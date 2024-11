Santo André lança portal que conecta MEIs com os clientes

Com o objetivo de conectar clientes e MEIs (Microempreendedores Individuais), a Prefeitura de Santo André lançou um portal chamado Encontre MEI. Microempreendedores interessados em participar podem acessar o portal, onde encontrarão o passo a passo de como se cadastrar. A plataforma também pode ser acessada por quem procura por produtos ou por serviços. O endereço é acesse.santoandre.br/encontremei.

“Santo André conta hoje com mais de 106 mil CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) ativos na cidade e boa parte desse número é MEIs. Esse montante tão expressivo tornou natural e urgente a criação de um mecanismo que pudesse promover, e consequentemente desenvolver, os microempreendedores da cidade”, disse o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

O MEI é um modelo empresarial simplificado, com limite de faturamento anual de R$ 81 mil, criado para facilitar a formalização de quem trabalha de forma autônoma. Ao se formalizar como MEI, o empreendedor passa a ter um CNPJ próprio, pode emitir notas fiscais e ter acesso a benefícios de previdência social. O Encontre MEI é exclusivo para empreendedores que atuam nesse sistema de trabalho.

Caso o empreendedor ainda não seja MEI e tenha interesse em se formalizar, basta entrar em contato com a Sala do Empreendedor, que fica no Térreo 1 (do estacionamento) do prédio do Executivo. O atendimento é mediante agendamento que pode ser feito no site da Prefeitura, no Portal do Cidadão, no ícone agendamento.

Para facilitar a procura do cliente, os empreendedores estão distribuídos por área de atuação: alimentação; artísticos, criativos e eventos; automotores; comércios diversos; comunicação, publicidade e impressão; educação; fabricação de produtos diversos; informática e eletrônicos; móveis e decoração; pets; saúde e beleza; serviços de instalação, manutenção e reparos diversos; serviços de obra e reparação; serviços de transporte, têxtil, confecções, calçados e acessórios; turismo e outros.

Todas as empresas cadastradas têm uma apresentação com imagem e uma descrição objetiva sobre seus produtos os serviços.