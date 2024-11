Zé Neto e Cristiano anunciam retorno aos palcos: Estamos voltando com tudo

Boa notícia para os fãs de Zé Neto e Cristiano! Após mais de 100 dias afastados dos palcos, a dupla sertaneja anunciou o seu retorno através das redes sociais.

Na conta oficial da dupla, eles aparecem ensaiando em um estúdio e agradeceram o carinho de todos durante o período em que estiveram longe:

Quem aí tá com saudades? Estamos voltando com tudo, graças a Deus e as orações e torcida de vocês, escreveram.

Através dos comentários, os fãs da dupla celebraram a notícia:

Parece que estou sonhando vendo eles ensaiarem pra volta, escreveu uma.

Voa meninos, vocês merecem o mundão !, comentou uma segunda.

Que Deus abençoe, ja deu certo!!! Estamos com saudades, disse uma terceira.

Vale pontuar que de acordo com a jornalista Keila Jimenez, a dupla voltará aos palcos no dia 13 de dezembro.