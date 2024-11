Falta de sistema deixa clientes da Enel sem atendimento em Santo André

Clientes que buscam atendimento na unidade da Enel localizada na Rua Onze de Junho, no bairro Casa Branca, em Santo André, enfrentam dificuldades devido a uma falha nos sistemas da empresa. Nesta sexta-feira (22), quem chega ao local é informado de que, por conta do problema técnico, os serviços estão suspensos.



Segundo relatos de usuários do serviço ouvidos pelo ‘Diário’, o transtorno já dura ao menos três dias. O aposentado Sidney Delfino, 71 anos, foi até a unidade para questionar o valor de sua conta de energia, ficou mais de uma hora e meia sem conseguir ser atendido.



“Peguei a senha, mas disseram que não poderiam me atender porque o sistema estava fora do ar. Resolvi esperar até que voltasse, mas pediram para aguardar do lado de fora. É um absurdo”, desabafou.



Outro cliente, o motorista Leordino Dias, 58, enfrentou o mesmo impasse. Ele buscava a segunda via de sua conta, mas relatou que já está há três dias sem conseguir atendimento. “Vim na segunda, na terça e hoje (sexta-feira). Agora, vou ter que voltar na próxima semana”, lamentou Dias.



O ‘Diário’ entrou em contato com a Enel e aguarda um pronunciamento sobre a previsão para normalização dos serviços.