Homem mata vendedor de queijo com canivete em São Bernardo

Um homem foi preso na quinta-feira (21), no Bairro Anchieta, em São Bernardo, após atacar e matar um vendedor de queijos com golpes de canivete e ferir um motorista de transporte escolar.



Identificado como Lucas Bonesso Vaz, 30 anos, o agressor chegou a fugir para uma pequena região de mata nas proximidades, mas foi encontrado por guardas-civis municipais.



De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), ele “não ofereceu resistência e aparentava estar bastante transtornado”. Em relato à GCM, ele teria dito apenas que estava se defendendo e que “os cachorros estavam mordendo”, sem explicar exatamente ao que se referia.



Segundo depoimento do motorista da van escolar que foi ferido, ele estava aguardando a saída de alunos quando ouviu gritos e saiu do veículo. Ao ver o vendedor de queijos Wilians Pastorelli, 63, sendo agredido, tentou ajudar e também sofreu golpes de canivete.



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e tentou reanimar Pastorelli, que acabou morrendo no local. O motorista da van foi encaminhado ao Hospital de Urgência e não sofreu ferimentos graves.



Diante dos fatos, a autoridade policial decretou a prisão de Vaz em flagrante delito por homicídio consumado e homicídio tentado, com pedido à Justiça de conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.



O caso foi registrado no 2º DP (Distrito Policial) da Polícia Civil de São Bernardo.