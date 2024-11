Príncipe Harry aumenta rumores de crise no casamento com Meghan Markle

Será? Os rumores de uma suposta crise no casamento de Príncipe Harry e Meghan Markle ganhou força nos últimos dias após o filho do Rei Charles III distribuir convites de Natal para um evento sem a presença da esposa.

De acordo com o Daily Express, Harry realizará um encontro virtual com membros da instituição de caridade Scotty's Little Soldiers.

Príncipe Harry quer entrar numa chamada de vídeo com quantos membros for possível para desejar a todos um Feliz Natal. [Príncipe Harry] compreende que a temporada festiva pode ser difícil para nossos membros e quer que eles saibam que ele está pensando neles.

Vale pontuar que Harry e Meghan têm feito algumas aparições sozinhos nos últimos meses. E este seria o motivo dos rumores sobre a suposta crise. Eita!

Nos últimos dias, durante o evento WellChild Awards, o príncipe falou sobre o seu papel de pai e os desafios da paternidade.