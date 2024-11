Vera Viel comemora ida à radioterapia sem muletas: - Não poderia estar mais feliz

Mais uma vitória! Vera Viel comemorou a ida à décima sessão da radioterapia, nesta sexta-feira, dia 22, sem as muletas que precisava usar após a cirurgia de retirada do tumor raro e maligno em sua coxa esquerda, que aconteceu em outubro.

No vídeo compartilhado, a esposa de Rodrigo Faro contou que após 45 dias usando as muletas para auxiliá-la, não precisará mais delas:

- Bom dia! Hoje é sexta-feira e eu estou indo para a minha décima sessão de radioterapia e eu não poderia estar mais feliz porque hoje eu estou sem as muletas. Depois de 45 dias usando as muletas para me auxiliar na minha caminhada, hoje eu estou livre delas. Então é mais uma etapa vencida.

Em seguida, Vera continuou mantendo a positividade e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu:

- Depois de uma cirurgia super complexa para a retirada do sarcoma, eu estou aqui, super bem, para toda a honra e glória a Deus, e quero agradecer muito as orações de cada um de vocês, que foi muito, muito importante para essa minha caminhada.

Por fim, ela falou que ainda tem muitas sessões do tratamento e que embora seja um longo caminho, ela permanece agradecida pelas vitórias:

- Agora eu sei que eu tenho ainda o tratamento a seguir, para terminar as radioterapias, que serão 33 sessões. Estou indo para a décima hoje, mas muito, muito agradecida. Muito obrigada e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.