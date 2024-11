Santo André abre edital com orçamento recorde para projetos culturais

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Cultura, lançou um edital inédito para fomentar propostas culturais com recursos do Fundo Municipal de Cultura. Com orçamento de R$ 1,05 milhão, o maior já destinado em uma única convocatória nos 34 anos de existência do mecanismo, o edital busca ampliar a circulação da produção cultural na cidade.

As inscrições estão abertas até 31 de janeiro de 2025 e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma CulturAZ, disponível no link https://bit.ly/EditalFundoCulturaSA2024.

O edital prevê a seleção de 21 projetos em três categorias:

Produção e Difusão Cultural: 11 vagas, totalizando R$ 550 mil.

Formação Artístico e Cultural: 4 vagas, com R$ 200 mil.

Ações Territoriais/Comunitárias: 6 vagas, totalizando R$ 300 mil.

Os valores individuais são de R$ 50 mil por projeto, com vagas reservadas para pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ) domiciliadas em Santo André há pelo menos dois anos.

As propostas devem estar alinhadas às diretrizes do Sistema Nacional de Cultura, incluindo dimensões simbólica, econômica e cidadã, além de priorizar ações afirmativas voltadas para minorias e fortalecer a economia criativa local.

“O edital deste ano é um marco na história do Fundo de Cultura de Santo André. Com orçamento recorde, será possível contemplar mais projetos e, com valor mais robusto, ampliar a descentralização dos recursos e a circulação da produção cultural na cidade”, disse a secretária de Cultura, Simone Zárate.

FUNDO MUNICIPAL

Ativo desde 1990, o Fundo já financiou mais de 200 projetos e se consolidou como um dos pilares do sistema cultural de Santo André. A gestão é compartilhada entre a sociedade civil e o poder público, garantindo maior transparência e eficiência na aplicação dos recursos.

Dúvidas sobre o edital podem ser encaminhadas para o e-mail culturaz@santoandre.sp.gov.br.

Serviço:

Inscrições para edital do Fundo Municipal de Cultura de Santo André 2024

Até 31/01/25

Exclusivamente em https://bit.ly/EditalFundoCulturaSA2024

Dúvidas: culturaz@santoandre.sp.gov.br