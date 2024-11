Obituário - 22 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Josefa dos Santos Soria, 89. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hilário Guimarães de Paiva, 87. Natural do Desterro do Melo (Minas Gerais). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Saes Fernandes, 86. Natural de Penápolis (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Almir Mascarenhas dos Santos, 81. Natural da Barra do Rocha (Bahia). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Augusto Antonio de Oliveira, 81. Natural de Murici (Alagoas). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Júlia Garcia, 73. Natural de Álvaro de Carvalho (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Madalena da Silva, 67. Natural de Itajobi (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Maria Luiza Marques Linares Silva, 66. Natural do Alto Alegre (SP). Residia no bairro Itaquera, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Itaquera.

Carlos Roberto Evangelista de Souza, 60. Natural de Guariba (SP). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo, Capital. Auxiliar administrativo. Dia 17, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo.

Marcia Aparecida Cipola Augusto Rodrigues, 57. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Acácio Luiz de Mello, 56. Natural de Nhandeara (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Irma Kremer Penha, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Zuleica Farina Quesada, 87. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Francisca Coelho de Souza, 78. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Pérola de Cássia Fortuna, 45. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Eliazar Severino, 71. Residia no Parque Planalto. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Ceilma Melo Pereira, 61. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

José Messias dos Santos, 59. Natural de Maragogi (Alagoas). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Miyo Nakandakari, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Falcão de Souza, 92. Natural do Estado do Ceará. Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Hammes, 61. Natural de Santa Cecília (Santa Catarina). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Comerciante. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.