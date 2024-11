Operação Comboio é montada no SAI e rodovias registram congestionamentos

Motoristas que trafegam pelas Anchieta e Imigrantes enfrentam lentidão em diversos trechos na noite desta quarta-feira (20), de acordo com a Ecovias, concessionária que administra as vias que ligam o litoral à capital. A situação é ainda mais complicada devido à "Operação Comboio", que está em vigor nas rodovias, devido à formação de neblina e baixa visibilidade. Quem segue para o litoral ou retorna à capital deve se preparar para um deslocamento mais demorado.

Operação Comboio em vigor

A "Operação Comboio" foi acionada nas praças de pedágio das rodovias Anchieta e Imigrantes para garantir a segurança dos motoristas diante da baixa visibilidade causada pela neblina. Nesse esquema, os veículos seguem em grupos, a fim de reduzir os riscos de acidentes e melhorar a fluidez do tráfego.

Anchieta e Imigrantes

No sentido litoral, tanto a Anchieta quanto a Imigrantes apresentam lentidão significativa. Na Anchieta, o tráfego é lento entre os quilômetros 31 e 40, enquanto na Imigrantes a retenção vai do km 32 ao km 47. As condições são causadas pela "Operação Comboio" e pelo alto fluxo de veículos.

No sentido capital, a Anchieta registra lentidão entre os quilômetros 52 e 44, também devido ao alto fluxo de veículos, o que tem gerado congestionamentos. Já na Imigrantes, a retenção vai do km 58 ao km 47, novamente por causa do tráfego intenso.

Cônego Domênico Rangoni e SPA 248*

Na Cônego Domênico Rangoni, que conecta o litoral sul à capital, há lentidão entre os quilômetros 248 e 250, no sentido capital. O tráfego é intenso, mas segue dentro da normalidade, com algumas paradas pontuais. Na SPA 248, no trecho que vai do km 6 ao km 0, o fluxo também é carregado, devido ao alto volume de veículos.