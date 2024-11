Palavra do Leitor - 20 de novembro de 2024

Morte em Ribeirão – 1

‘Família de bebê morto denuncia hospital por negligência médica’ (Setecidades, dia 18). Que essa mulher que se diz “médica’ seja punida severamente. Quando isso vai acabar? Forçar a ter um parto normal... É direito da gestante escolher qual via de parto ela deseja.

Nathallys Faria

Morte em Ribeirão – 2

Estou muito triste. Essa médica vai pagar por isso. Se não for na Terra, vai ser na hora do acerto de contas com Deus. Sinto muito, minha sobrinha. Sei que não temos muito contato, mas saiba que estou orando a Deus para lhe dar muita força neste momento tão difícil, Deus lhe abençoe, minha linda. Sinto muito.

Tereza Felix

Morte em Ribeirão – 3

Fui uma vez naquele hospital para nunca mais. Entrei em caso de emergência e nunca me senti tão humilhada pela atendente que fez a minha triagem. A todo momento diminuía a minha dor e questionava o porquê de eu não ter me medicado em casa. Entrei com fortes dores na região pélvica e saí de lá em crise nervosa por conta do nervoso que passei.

Evelin Gabriela Lopes

Coringa-bomba

‘O Coringa-bomba e a semana difícil’ (Opinião, dia 18). Excelente artigo da jornalista Marli Gonçalves, discorrendo sobre os acontecimentos em Brasília (atentado suicida) e no País em geral. Apenas faço um adendo: as dificuldades extrapolam essa semana! Começaram com a eleição do inelegível em 2018. O Brasil era tido como um País em que a maioria das pessoas viviam em harmonia; passou a ser terra de radicalismos, que alimentam comportamentos como o do Coringa-bomba!

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Ditadura

Prezada Beatriz Campos, saiba que eu também vivi um pouquinho mais e sou testemunha de tempos sombrios; tempos esses, que a senhora parece ter saudades. Eu nunca tive medo dos tais guerrilheiros; eu tinha medo era de expressar minhas opiniões. Acompanhei de perto, a presença de censores nas redações de jornais, escolhendo quais as notícias que teríamos poderíamos ler. Uma época em que não tínhamos o direito de escrever para as seções de cartas dos leitores. Aliás, os jornais tinham que publicar receitas de bolo, no meio de noticias censuradas, para tentar alertar a sociedade. Inclusive o Diário sofreu muito para conseguir fazer a cobertura das greves de metalúrgicos. As letras das músicas, peças de teatro, roteiros de novelas, séries e filmes tinham que ser submetidos antes ao crivo do censor. Se não fossem as mobilizações das pessoas ditas revolucionárias, esquerdistas, terroristas, comunistas, e outros “istas”, talvez nem estivéssemos por aqui debatendo. Um época em que não tínhamos o direito de escolher (bem ou mal) quem seria o presidente da República; que tínhamos que aturar senadores biônicos e governadores escolhidos pelos ditadores militares. Se o STF (Supremo Tribunal Federal) comete erros, eles ainda são menores dos que os cometidos pelos governos da época da ditadura. Ah, e para finalizar, quem colocava bombas em local público, eram os militares, ou a senhora já se esqueceu do caso Rio Centro, onde a bomba explodiu no colo de um deles? Ditadura nunca mais!

Fábio Durante

Santo André

Crítica a Elon Musk

A declaração da primeira-dama ao bilionário Elon Musk fez mais sucesso do que o Janjapalooza. Como dizia Ruth Cardoso, “o exercício da vida pública requer cautela. O poder oferece a figuras públicas uma formidável variedade de armadilhas”. Dona Janja escorregou na casca de banana conscientemente. Marcou sua avant première na passarela. Au revoir.

Izabel Avallone

Capital

Turismo

‘Caminhos do Mar, em São Bernardo, leva prêmio estadual’ (Setecidades, 18). Turismo aí é muito mal explorado, deveria se ter uma estrutura muito melhor, dessa parte do Grande ABC até o extremo sul. Essa parte dos rios, cachoeiras e lagos é muito dinheiro que se perde para o Estado.

João Victor Melo Sousa

