Passageiro morre ao ficar preso entre trem e porta de plataforma em SP

Um passageiro morreu na manhã desta terça-feira, 6, na Estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás, após ficar preso entre a porta da plataforma e o trem. De acordo com a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha, a ocorrência foi registrada por volta das 8 horas.

"Neste momento, todos os esforços da concessionária estão concentrados na identificação da vítima, que não portava documentos, e de seus familiares para prestar o suporte necessário", disse a empresa.

A ViaMobilidade afirma ainda que está colaborando com as autoridades e apurando as circunstâncias do ocorrido.

Não foram dados detalhes sobre o que aconteceu para o passageiro ficar preso entre a plataforma e o trem.

As plataformas estavam cheias por conta do horário de pico do transporte público.