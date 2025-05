São Caetano será palco para as comemorações de 35 anos de Krav Maga na América Latina

Para comemorar os 35 anos da chegada do Krav Maga – a única modalidade reconhecida como defesa pessoal e não competitiva – São Caetano receberá a maior autoridade desta técnica, Grão Mestre Kobi Lichtenstein. O evento será realizado no dia 10 de maio, no Centro de Lutas Mario Chekin (Estrada das Lágrimas, 90 - Bairro São José, São Caetano), a partir de 17h.

O evento será aberto ao público e contará com demonstrações de Krav Maga, realizadas por instrutores e alunos, assim como um bate-papo com Grão Mestre Kobi sobre a história e filosofia da modalidade, assim como sobre sua chegada ao Brasil em 1990.

Grão Mestre Kobi foi aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld, e foi seu primeiro faixa-preta a sair de Israel com a missão de difundir a técnica pelo mundo. Chegou à América Latina, mais especificamente no Brasil, em 18 de janeiro de 1990, para apresentar a modalidade de defesa pessoal israelense a civis e militares.

“Minha primeira dificuldade neste país foi ensinar as pessoas a falarem ‘Krav Maga’ “, brinca Grão Mestre Kobi. Mas ele explica: “inicialmente houve um choque cultural e levou um tempo até que os brasileiros entendessem a importância de saberem lidar com o medo para se defenderem de ameaças ou mesmo de ataques contra sua integridade”.

SERVIÇO:

Evento 35 anos do Krav Maga no Brasil, com a presença de Grão Mestre Kobi

Data: 10 de maio

Horário: a partir de 17h

Local: Centro de Lutas Mario Chekin (Estrada das Lágrimas, 90 - Bairro São José, São Caetano do Sul)

Para participar, inscreva-se no e-mail: mariofranco@kravmaga.com.br