Hospital veterinário de Santo André terá evento para apaixonados por Buldogues

Eles são fortes, charmosos e esbanjam personalidade. No próximo dia 10 de maio, a partir das 11h, o Dr. Hato Hospital Veterinário e Pet Shop promove o Encontro de Buldogues, reunindo tutores, fãs e admiradores destas raças tão adoráveis na unidade Campestre, em Santo André, a partir das 9h.

O evento - que dá sequência ao projeto Conexão Pet e já promoveu outros encontros, como o de Goldens - é gratuito e conta com diversas atrações para os buldogues ingleses, franceses e americanos: espaço instagramável exclusivo para fotos, distribuição de brindes, degustação de rações premium, brincadeiras interativas e muito mais. Além disso, os primeiros 50 buldogues inscritos ganham brindes especiais.

“O objetivo é proporcionar um momento especial para tutores e seus cães, criar conexões, celebrar essas raças que conquistam tantos lares e oferecer uma manhã cheia de diversão e informação”, destaca Taís Alvares, gerente de marketing do Dr. Hato.

O encontro conta com materiais informativos exclusivos e orientações especiais preparadas pela equipe do Dr. Hato, focados nos cuidados que os buldogues, conhecidos por seu temperamento dócil e características peculiares, como a tendência à braquicefalia, exigem para manter a qualidade de vida.

“Os buldogues são animais encantadores, mas que precisam de atenção redobrada à saúde respiratória, pele e articulações. Nosso objetivo é apoiar os tutores com informações práticas e dicas valiosas para o bem-estar desses companheiros tão únicos”, explica o Dr. Júlio Rodrigues, médico veterinário do Dr. Hato. Além disso, uma especialista em pneumologia fica disponível no hospital para atendimentos, caso haja interesse em consultas especializadas.

O evento é pet friendly e aberto também para curiosos e amantes de buldogues que queiram conhecer mais de perto essas raças encantadoras.

Serviço

Encontro de buldogues no Dr. Hato

Data: 10 de maio de 2025 (sábado)

Horário: a partir das 11h

Local: Dr. Hato – Unidade Campestre

Endereço: Av. Dom Pedro II, 3309 – Campestre – Santo André – SP

Entrada gratuita

Inscrições: https://drhato.com.br/encontro-de-bulldogs-no-dr-hato/