Obituário - 20 de novembro de 2024

Walter Gallo

(Ribeirão Pires, 19-12-1926 – 14-11-2024)

Profissionalmente, Walter Gallo fez carreira na Previdência Social. Atuou muitos anos em Santo André. Foi colega de repartição de Paulo Chaves, expoente das artes plásticas brasileiras. E desde a juventude se dedicou à memória, colecionando discos e formando um museu voltado ao rádio, TV e outros meios de comunicação.

O museu do Sr. Walter é único. Aos 96 anos mantinha disposição para consertar, restaurar aparelhos de som e relógios e receber amigos.

Em seu museu, generoso, distribuía simpatia e contava como foi que conseguiu aquele microfone de rádio, ou aquele gramofone, e tantos discos, CDs, DVDs, livros, aquele relógio inglês, máquinas fotográficas, aquela rádio-vitrola, tantos aparelhos de comunicação.

Walter Gallo era filho de Romeu Gallo e de Angelina Perico Gallo. Residia na Vila Zampol, em Ribeirão Pires. Parte aos 97 anos. Era viúvo e deixa os filhos Wladimir, Wagner e Wilma. Foi sepultado no Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

SANTO ANDRÉ

Américo Kovalevski, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cinzilo Kitani, 88. Natural de São Caetano. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Joaquim Pereira dos Reis, 88. Natural de Pitangui (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zacarias Figueiredo de Lima, 87. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bertolina Roseira Pioli, 80. Natural de Iguaí (Bahia). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Elenice da Silva Griffo, 79. Natural de Pederneiras (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Domingues Ferreira, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Cláudio de Oliveira Torres, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Juana de La Cruz Espinola, 73. Natural do Paraguai. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Parque das Acácias, em Campinas (SP).

Hélio Moura Leite, 65. Natural de Araraquara (SP). Residia no Jardim Patente, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Mário Carlos Melchior, 68. Natural de Duartina (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Wilson de Sousa, 67. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Supervisor de manutenção aposentado. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Lido Rossi, 92. Natural da Itália. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

João Simonato, 88. Natural de Mirassolândia (SP). Residia no bairro Aparecida, em Santos (SP). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Batista da Silva, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

José Roberto Ribeiro, 79. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Capivari, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Roberto Antonio Bonisio, 78. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Vanderlei Rubens Risso, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Genny Sanguin de Campos, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Casa Branca. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Bibiana Soto Sanches, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 15, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Getúlio de Souza Magno, 72. Natural de Conceição de Almeida (Bahia). Residia no Jardim Tijuca, Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Raimundo Evangelista Ferreira, 81. Natural de Belém do Pará. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Hélio Caetano Luís, 66. Natural de Lagoa Formosa (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Jair Lopes de Oliveira, 60. Natural de Unaí (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Nilton Nivaldo de Souza, 37. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Antonio Yosiaki Muraki, 66. Natural de Suzano (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Israel Narciso Junior, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Isac Maria, 45. Natural de São Paulo. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 15, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.