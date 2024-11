Sabesp obtém empréstimo de R$ 1,06 bilhão com IFC

A Sabesp aprovou a contratação de um financiamento no valor de R$ 1,06 bilhão junto ao International Financial Corporation (IFC), instituição financeira vinculada ao Banco Mundial, informou nesta terça-feira, 19, a empresa. O valor será investido no Programa IntegraTietê, que tem como objetivo expandir a coleta e o tratamento de esgoto no Rio Tietê.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que o empréstimo tem prazo de pagamento de 10 anos e foi concedido na modalidade "A-Loan", com recursos próprios da IFC.

"O programa IntegraTietê faz parte de uma das obras mais importantes da Sabesp dentro de nossas metas de universalização. Esse é o primeiro financiamento obtido com a IFC especificamente para esse projeto, o que reflete o compromisso da companhia com o desenvolvimento sustentável e melhoria na qualidade de vida das pessoas", disse Daniel Szlak, CFO da Sabesp, em nota.

Até 2029, a Sabesp prevê mais de R$ 60 bilhões em investimentos voltados para a universalização do saneamento básico, segundo a empresa.