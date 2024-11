OAB de São Bernardo tem festa de lançamento da chapa 4 à direção

A sede da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo) recebeu, na noite desta segunda-feira (18), a festa de lançamento da chapa 4 à direção da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) na cidade, a qual tem Eduardo Sene como candidato a presidente e Juliana Magati, como postulante a vice. A eleição para as diretorias das subseções e para a seccional paulista (OAB-SP) ocorre na quinta-feira, de forma online. Mais de mais de 380 mil advogados estão inscritos para votar no Estado, dos quais 21 mil no Grande ABC.

Participaram do evento desta segunda Carlos Kauffmann, candidato à presidência da OAB-SP pela chapa 18; e Paula Fernandes, candidata à presidência da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), além de advogados e convidados, com os quais Sene debateu as principais propostas da candidatura.

Três chapas inscritas para a disputa em São Bernardo foram deferidas: Coragem para seguir em frente, encabeçada por Andrea de Castro Alves; OABConectada, que tem Luiz Ricardo Bertanha como postulante à presidência; e Renovação OAB, encabeçada por Eduardo Sene. Uma quarta chapa (Muda São Bernardo), que tem Gilberto Orsolan Jaques como candidato à presidência, foi indeferida.

Eduardo Sene tem quase 20 anos de experiência na área jurídica, dos quais 16 nos ramos portuário e marítimo. Também tem atuação consultiva para empresas de TI (Tecnologia da Informação), além de acumular experiência de mais de dois anos como professor da Uninove, lecionando Direito Civil, Prática de Direito Contratual e Direito do Consumidor. É sócio-fundador da Sene Sociedade de Advogados.

Carlos Kauffmann é advogado criminalista com vasta trajetória acadêmica e institucional, formado pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e mestre em Processo Penal pela mesma instituição. Autor do livro Prisão Temporária, Kauffmann possui ampla experiência em gestão e ética na advocacia, tendo presidido o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP.

“Nossa proposta central é fortalecer o diálogo com a classe, pautado em transparência, governança e ética, visando melhores condições de trabalho e vida para advogados de São Paulo. Queremos ouvir a classe, aproximá-la da OAB-SP e trabalhar coletivamente para valorizar a profissão”, afirmou Kauffmann.

Entre as propostas de Kauffmann para a seccional figura o programa Remédio para Todos, iniciativa em que cada advogado contribuirá com R$ 30 mensais para ter acesso a até R$ 300 em medicamentos, promovendo saúde e bem-estar para a classe com benefício acessível e direto.