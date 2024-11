Vera Viel fala sobre expectativa para deixar de usar as muletas após cirurgia

Vera Viel relatou aos seguidores sobre seu estado de saúde durante o tratamento de câncer e ainda deu detalhes sobre como tem sido as sessões de radioterapia após cirurgia para retirada de tumor em uma das suas coxas.

- Já fiz a radioterapia, foi a sexta sessão. Já estou em casa e vou fazer fisioterapia, agora. Tem muita gente me perguntando por que ainda uso as muletas. Eu uso porque não posso forçar a perna esquerda, que foi operada. Tenho que compensar o peso enquanto estou caminhando, então as muletas ajudam muito.

Vera começou o tratamento no dia último dia, 11, e seguirá com as sessões por pouco mais de 20 dias. A esposa de Rodrigo Faro, ainda falou quando deixará de usar as muletas em sua rotina:

- Acho que essa semana vai ser a última. Já tem um mês e duas semanas que estou usando, e se Deus quiser essa semana já vou ser liberada das muletas.

Além dos apoios, ela também citou outro cuidado que vem tendo:

- Uso também direto as meias de compressão, porque a perna pode inchar muito se eu ficar sem, e tem o risco de ter trombose. Então tem que ter esse cuidado, faz parte do tratamento.