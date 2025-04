Madrugada do BBB25 tem carícias debaixo do edredom e saudades da esposa

Eita que essa madrugada desta segunda-feira (7) abalou os corações dos participantes, com cada um deles sendo tomados por diferentes emoções. Teve casal trocando carícias debaixo do edredom, brother chorando de saudade da esposa, emparedado reflexivo sobre o jogo e muito mais.

Bora ver o que rolou?

Amigos na berlinda

Diego Hypolito e Vitoria Strada estão juntos no paredão, o que acabou rendendo uma noite marcada por conversas reflexivas entre os aliados. O ginasta desabafou enquanto pensava no laço que criaram e disse:

- Eu estou muito orgulhoso da gente, muito mesmo. Eu não queria te enfrentar, acabei de perder da Dani... Mas a gente está aqui, entre os noves melhores, somos vencedores. Você é meu maior presente de Deus aqui. Eu te amo.

Mesmo tendo que seguir no jogo sem a companhia da irmã na casa mais vigiada do Brasil, o atleta declarou que não se deixará desanimar com a eliminação de Daniele Hypolito.

- Danica saiu, teve Monstro, vou para Paredão de novo e eu não vou desanimar. Amanhã tem Sincerão. As pessoas já conhecem quem nós somos, é esperar para ver se aquilo que a gente é está chegando no coração das pessoas, se está agradando.

Como sempre, os participantes ficaram pensando sobre qual mensagem Tadeu Schmidt quis passar em seu discurso. Em conversa com os gêmeos, Vinicius opinou:

- O que Tadeu falou foi sobre isso. Agora não está sendo mais um jogo só dos grupos, onde existe o grupo certo e o grupo errado. O grupo que só quem for desse grupo vai sair e esse aqui vai ficar. É um jogo visto como um jogo individual, por mais que a gente tenha nossas alianças, cada um fez uma trajetória individual até aqui.

E deu um exemplo:

- Assim como Diego e Dani, por mais que fossem irmãos, eles tinham comportamentos diferentes.

Não gostou!

Maike é o novo líder, mas sua escolha obre quem faria parte do seu VIP deixou um dos irmãos magoados por ter ficado de fora. Incomodado, João Gabriel declarou:

- Mas agora não tenho tempo para pensar nisso, não. Agora estou no Paredão.

Ao que Maike justificou:

- Eu pensei em você [fala olhando para João Pedro], porque estava no Paredão comigo, e pensei na Renata, mas vacilei, mano. Foi mal.

Porém, o gêmeo respondeu:

- Eu fiquei só sem entender, você mesmo pregou esses dias atrás... Tem duas semanas que estou na Xepa. Mas eu estou no Paredão, não quero nem ficar quebrando cabeça.

É o amor!

O clima de romance voltou a tomar conta da casa, dessa vez com Renata e Maike trocando carícias. O casal recém formado chegou a tomar banho junto e se beijar e trocar abraços debaixo do chuveiro.

Feliz pela data, mas sofrendo de saudade

Celebrando o aniversário do Guilherme, os brothers abraçaram o genro de Delma e o felicitaram por completar 29 anos de idade. Todo carinhoso, Diego disse:

- Uma irmã minha saiu, mas eu tenho outro irmão aqui, representando Danica!

Mais tarde, deitaram na cama e entraram debaixo do edredom. O brother disse algumas palavras no ouvido da sister, o que rendeu uma advertência do programa por cochichar. Ao longo da noite, eles trocaram mais beijos e carícias enquanto ficavam grudadinhos no quarto.

Apesar de ter curtido o carinho recebido, Guilherme mais tarde começou a chorar por conta da saudade da esposa. Enquanto lembrava da amada, ele se emocionou e disse:

- Minha esposa, estou com ela o tempo todo aqui. A gente está se conectando o tempo todo por telepatia [...] Não vou conseguir falar. Esse programa já me ensinou muitas coisas.

- Respira, meu filho, diz Delma.

- Meu prêmio maior foram as conexões, foi saber o quão forte é minha relação com ela, isso aqui vale mais do que dois milhões.