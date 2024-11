Grupo de k-pop Stray Kids anuncia datas de shows no Brasil

É oficial! Grupo de k-pop Stray Kids anunciou a primeira vinda ao Brasil. Depois de muita especulação e pedidos intermináveis, os oito cantores virão ao país pela primeira vez em duas datas diferentes em São Paulo e Rio de Janeiro.

Os shows estão marcados para o dia 1° e 5 de abril de 2025, sendo a primeira parada na capital carioca, no Estádio Nilton Santos. Já a apresentação em São Paulo acontecerá no MorumBIS.

As vendas gerais iniciarão no dia 27 de novembro deste ano ainda, no site oficial do Ticketmaster. Os preços e tipos de entrada ainda serão divulgados pela empresa Live Nation, que também é a produtora oficial do evento.