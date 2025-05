Ator de Dawson's Creek, Michael Pitt é preso sob acusação de abuso sexual e agressão

Michael Pitt foi preso com a acusação de ter abusado e agredido sexualmente a ex-namorada, cujo nome não foi revelado. Segundo informações do TMZ, o ator, conhecido por ter integrado o elenco de Dawson's Creek foi liberado da custódia para responder o caso em liberdade após pagar uma fiança no valor de aproximadamente 573 mil reais.

As acusações são relacionadas a quatro incidentes domésticos, que teriam acontecido da casa do artista em Bushwick, bairro de Nova York, nos Estados Unidos, no período entre abril de 2020 e agosto de 2021. Conforme noticiado pelo veículo, as autoridades alegam que ele teria agredido sexualmente a suposta vítima, a golpeado com uma tábua de madeira e, em outro momento, a atacado com um bloco de concreto.

Diante disso, Michael acabou sendo detido na última sexta-feira, dia 2, por agressão com arma de fogo e estrangulamento com motivação sexual, abuso sexual e coação. O ator, que foi liberado após o pagamento de fiança, se declara inocente de todas as acusações e seu advogado se pronunciou sobre o assunto em conversa com o TMZ, dizendo que seu cliente jamais cogitaria esses crimes e que o caso será refutado:

Infelizmente, vivemos em um mundo onde alguém como o Sr. Pitt ? um profissional talentoso que jamais cogitaria esses crimes ? pode ser preso com base na palavra não corroborada de um indivíduo desequilibrado. Na realidade, essa alegação infundada é levantada de forma suspeita cerca de quatro ou cinco anos após o suposto incidente, numa época em que as duas partes mantinham um relacionamento totalmente consensual e voluntário. Este caso será refutado.