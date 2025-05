Renata, ganhadora do BBB25, diz que ainda não recebeu o prêmio: O pix ainda não caiu

Renata, a grande vencedora do BBB25, participou do Encontro com Patrícia Poeta desta quarta-feira, dia 7, e contou um pouco sobre como está sua vida após sair do reality. A começar pela questão financeira, né?

Sobre o prêmio do BBB, no entanto, Renata contou que ainda não teve o gostinho de se tornar - oficialmente - milionária:

- O pix ainda não caiu. Mas, de qualquer forma, eu já consegui resolver e melhorar a qualidade de vida.

Muito apegada a família, Renata disse que só conseguiu tirar alguns dias de folga para matar a saudade da mãe, mas ainda não teve a chance de curtir um dia de praia - um de seus maiores desejos após deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Ao final da entrevista, a bailarina ainda fez uma performance de dança.